Командир «Азову» подякував США за зняття заборони на передачу озброєння бригаді

Командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», полковник Денис Прокопенко («Редіс») привітав зняття заборони США на передачу озброєння підрозділу. Він наголосив, що «Азов» у бою доведе ефективність цього рішення.

«Я хочу привітати всіх бійців 12 бригади спеціального призначення «Азов» і весь цивілізований світ із перемогою над російською пропагандою», — зазначив Прокопенко.

Нещодавно стало відомо, що 12 бригада «Азов» НГУ пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

«Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення», — наголосив Прокопенко.