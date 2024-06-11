WP: США скасували заборону на передачу американської зброї «Азову»

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши багаторічну заборону.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела в Держдепі.

Сім років тому США заборонили «Азову» користуватися американською військовою допомогою, бо посадовці встановили, що деякі із засновників нібито дотримуються расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів.

Наразі ж 12 бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України пройшла перевірку Держдепу США, і під час неї не виявили «жодних доказів» таких порушень.

Представник Державного департаменту відмовився коментували, коли саме зняли заборону та чи вже потрапила американська зброя до «Азову».

З 2017 року бійці «Азову» не мали доступу до зброї, іншої допомоги та проведення навчань у межах пакетів військової допомоги США.