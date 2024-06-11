WP: США скасували заборону на передачу американської зброї «Азову»

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши багаторічну заборону.
Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела в Держдепі.
Сім років тому США заборонили «Азову» користуватися американською військовою допомогою, бо посадовці встановили, що деякі із засновників нібито дотримуються расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів.
Наразі ж 12 бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України пройшла перевірку Держдепу США, і під час неї не виявили «жодних доказів» таких порушень.
Представник Державного департаменту відмовився коментували, коли саме зняли заборону та чи вже потрапила американська зброя до «Азову».
З 2017 року бійці «Азову» не мали доступу до зброї, іншої допомоги та проведення навчань у межах пакетів військової допомоги США.
- На початку травня петиція про доручення премʼєру та МЗС України терміново провести переговори зі США щодо скасування заборони на передачу американської зброї «Азову» набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду.
- Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко закликав США зняти заборону на військову допомогу «Азову», яка стала причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя «Азов» не мав новітнього західного озброєння.