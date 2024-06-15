МОК не допустив до Олімпіади-2024 перших «нейтральних» атлетів з Росії та Білорусі, але частина з них на Ігри попаде

Міжнародний олімпійський комітет оголосив список перших «нейтральних» атлетів, яких не допускає до Олімпійських ігор 2024 року, що пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Після першої хвилі перевірки дозвіл не дали 17 спортсменам з Росії та Білорусі.

Перевірили атлетів пʼяти видів спорту: велоспорт (шосе), стрибки на батуті, важка атлетика, боротьба і тхеквондо. Загалом у цих видах «нейтральні» спортсмени отримали 42 ліцензії, але МОК підтвердив участь і допустив до Олімпійських ігор лише 25. Тобто 17 ліцензій відкликали.

У тхеквондо до змагань не допустили жодного з чотирьох громадян РФ та єдиного представника Білорусі (загалом було 5 ліцензій). У важкій атлетиці не допустили двох спортсменів (було 4 ліцензії), у боротьбі не допустили 6 атлетів з російськими паспортами та 4 з білоруськими (було 26 ліцензій). У велоспорті та стрибках на батуті всі ліцензії підтверджені, спортсмени допущені.

Після перевірки МОК допустив до змагань 14 росіян і 11 білорусів. У повідомленні комітету наголошується, що список допущених спортсменів оновлюватимуть.

Meduza наводить перелік росіян, яких МОК допустив до Ігор: борці — Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Вероніка Чумікова, Аліна Касабієва, Єлизавета Петлякова; велоспорт — Тамара Дронова, Олена Іванченко, Олександр Власов; стрибки на батуті — Анжела Бладцева.

Україна просила не допускати до змагань Наталію Малишеву, оскільки вона робила пост в Instagram про батька, який міг брати участь у вторгненні в Україну. Дві інші росіянки, які лайкали цей пост, — Дінара Кудаєва та Ольга Хорошавцева — до списку не ввійшли. Україна просила їх теж дискваліфікувати.