НОК та Мінспорту опублікували рекомендації для атлетів щодо контакту зі спортсменами рф і Білорусі на Олімпіаді

Національний олімпійський комітет України й Міністерство молоді й спорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими й білоруськими спортсменами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Документ оприлюднили на сайті НОК 2 травня.

Як наголосили в НОК, рекомендації розробили, щоб «уберегти українських атлетів від провокативних ситуацій і сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України».

Зокрема, українським спортсменам радять утримуватися від контактів із представниками країн-агресорів і в олімпійському містечку, і поза ним. У разі спроб провокацій радять інформувати керівництво делегації.

Також серед рекомендацій:

не брати участі в спілкуванні в соцмережах, не поширювати й не реагувати на контент спортсменів із росії й Білорусі, не публікувати спільні фото й відео;

утримуватися від спільних фото і відео, якщо така потреба не повʼязана з дотриманням вимог змагань;

утримуватися від участі у пресконференціях, інтервʼю та інших рекламних заходах до і після змагань разом зі спортсменами з країн-агресорів.

Олімпійські ігри в Парижі 2024 розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На змаганнях розіграють 329 медалей у 32 видах спорту (48 дисциплін). Участь в Олімпійських іграх візьмуть понад 10 тисяч спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських атлетів до Олімпіади 2024 року в Парижі в нейтральному статусі.