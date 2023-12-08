МОК допустив російських атлетів до Ігор 2024 року. Вони виступатимуть у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі в нейтральному статусі. Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК.

Спортсмени зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом. Відбирати на Олімпіаду їх будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.

Також МОК відзначає, що наразі з 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску — вісім з російським паспортом і троє з білоруським.

МОК також додає, що наразі понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.

Які обмеження будуть встановлені для росіян і білорусів: