Перші партії снарядів у межах чеської ініціативи вже прибувають в Україну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що перші партії артилерійських снарядів, що були придбані в межах чеської ініціативи, вже прибувають в Україну.
Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити й безперебійно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія передала Україні понад мільйон снарядів», — заявив міністр і додав, що саме чеська ініціатива допомагає продовжувати поставки боєприпасів для українських військ.
Загалом до ініціативи долучилися 20 країн, зауважив Ліпавський, вони дають гроші на снаряди. Пʼять країн вже зробили свої внески, тому частину угод на закупівлю укладено. Йдеться про гроші від Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади. Конкретних цифр і дат поставок міністр не розкриває.
- В лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.
- Вже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 млн. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.
- В травні європейські лідери заявили, що сподіваються до кінця року передати Україні 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціатив.
- Наприкінці травня премʼєр-міністр Чехії Пітер Фіал заявив, що Україна отримуватиме десятки тисяч снарядів щомісяця.