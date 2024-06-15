Перші партії снарядів у межах чеської ініціативи вже прибувають в Україну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що перші партії артилерійських снарядів, що були придбані в межах чеської ініціативи, вже прибувають в Україну.

Про це він розповів в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити й безперебійно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія передала Україні понад мільйон снарядів», — заявив міністр і додав, що саме чеська ініціатива допомагає продовжувати поставки боєприпасів для українських військ.

Загалом до ініціативи долучилися 20 країн, зауважив Ліпавський, вони дають гроші на снаряди. Пʼять країн вже зробили свої внески, тому частину угод на закупівлю укладено. Йдеться про гроші від Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади. Конкретних цифр і дат поставок міністр не розкриває.