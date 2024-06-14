Південна Корея підрахувала, що КНДР відправила Росії 5 мільйонів боєприпасів

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Путін, імовірно, прагнутиме отримати ще більше під час відвідин Пхеньяну.
Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік.
Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії. У них також були десятки балістичних ракет, якими російські окупанти атакують Україну.
В обмін на боєприпаси Москва передала Пхеньяну технології, щоб допомогти йому розгорнути розвідувальні супутники, а також вдосконалити танки й літаки.
Лідер КНДР Кім Чен Ин вкладає значні кошти в ракетну програму. Тільки випробування ракет минулого року обійшлися йому в один мільярд доларів — це 4% економіки Північної Кореї.
За словами міністра оборони Південної Кореї, мільярду доларів вистачило б, щоб покрити нестачу продовольства в Північній Кореї на рік. Однак із цим КНДР допомагає Росія, віддячуючи за снаряди й ракети для її війни.
Для Росії КНДР — важливий союзник. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея є найбільшим постачальником зброї і боєприпасів для РФ і без її допомоги «ситуація була б катастрофічною» для окупаційних військ.
- На початку 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Одночасно з цим США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні. 10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою Росії.
- 23 лютого 2024 року ГУР заявив, що Північна Корея передала Росії півтора мільйона артилерійських боєприпасів.