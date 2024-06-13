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Канада ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили пропагандисти, зокрема медведчуківський «Голос Європи»

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Канада 13 червня оголосила новий пакет санкцій проти Росії. У перелік потрапили 11 людей і 16 компаній.

Про це повідомляють на сайті уряду Канади.

Нові санкції спрямовані проти людей та організацій, причетних до дезінформації та пропаганди, а також проти підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмеження Канади стосуються причетних до обходу санкцій людей і компаній, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів і допомагають їй ухилятись від «стелі цін» на нафту.

Зокрема у перелік потрапили:

  • голова Міністерства промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов;
  • член Громадської палати Катерина Мізуліна;
  • медіаменеджер Арам Габерлянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews;
  • авіакомпанія «Побєда»;
  • АТ «Електроагрегат»;
  • АТ «Електроавтоматика»;
  • Новоросійське морське пароплавство;
  • Російська національна перестрахувальна компанія;
  • «Російська газета»;
  • телеканали «Таврія ТВ» і «Маріуполь 24» і сайт ZaMedia, які працюють на окупованих територіях;
  • «Голос Європи», підконтрольний Віктору Медведчуку;
  • Навчальний центр МВС Росії в Манагуа (Нікарагуа).

Також Канада заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві зброї.