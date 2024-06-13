Українські хакери зупинили роботу основного провайдера російських банків

Українські хакери атакували основного постачальника комунікацій російських банків «Мастертел». Уже кілька днів у його роботі фіксують збої.
Про це пишуть Мінцифри та IT Армія.
Через атаку російські Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та деякі інші не можуть надавати частину послуг, адже їхні сервіси не працюють.
Наразі росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.
- Українські хакери регулярно атакують ресурси РФ. Наприклад, у квітні вони знищили дата-центр OwenCloud, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, а також нафтогазові та телекомунікаційні компанії.