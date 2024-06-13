Українські хакери зупинили роботу основного провайдера російських банків

Українські хакери атакували основного постачальника комунікацій російських банків «Мастертел». Уже кілька днів у його роботі фіксують збої.

Про це пишуть Мінцифри та IT Армія.

Через атаку російські Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та деякі інші не можуть надавати частину послуг, адже їхні сервіси не працюють.

Наразі росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.