Велика Британія приєдналась до нових санкцій США проти Росії, які Штати запровадили 12 червня.

Під нові санкції Британії потрапили найбільша в Росії за обсягом торгів Мосбіржа, Національний розрахунковий депозитарій (НРД), Національний кліринговий центр (НКЦ), СПБ Біржа, низка банків та шість російських судів.

Крім того, санкції торкнулися голови Мосбіржі Юрія Денісова та засновника Kismet Capital Group Івана Тавріна (групі, зокрема, належить «Авіто»), співвласника «Групи Астра» Дениса Фролова та власника групи S8 Capital Армена Саркісяна та інших.

Також під обмеження потрапили компанії з Китаю, Киргизстану, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР та ОАЕ, які допомагали Росії вести війну проти України, обходити попередні санкції, або постачали їх необхідне обладнання, дрони та плати.

Загалом у новому списку санкцій понад 40 юросіб та фізосіб.