США ввели нові санкції проти Росії. Вони торкнулися і компаній у Туреччині, ОАЕ та Китаї — за сприяння війні в Україні

Міністерство фінансів США сьогодні оголосило про розширення санкцій, спрямованих на обмеження здатності РФ вести війну проти України.

США ввели санкції проти понад 300 фізичних та юридичних осіб: крім російських підприємств, обмеження торкнулися компаній у Китаї, Південній Африці, Туреччині та Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Зокрема, під санкції потрапили підприємства в Китаї, які постачають Росії чипи, необхідні, серед іншого, для крилатих ракет, якими РФ обстрілює Україну.

Також до списку санкцій потрапили Національний кліринговий центр, Національний розрахунковий депозитарій Росії та Московська біржа, яка через санкції припинить торги доларом і євро вже завтра. Це призведе до обмеження конвертованості рубля, виведення валюти з Росії подорожчає — через курс, комісію і ризики, а російським експортерам стане складніше продавати валюту за вигідним курсом.

До американського чорного списку також потрапили «Газпром інвест», АТ «СОГАЗ», ТОВ «Арктик ЗПГ 1» і ТОВ «Арктик ЗПГ 3», ТОВ «Нафтовий термінал «Білокамʼянка» (надає послуги з перевалки нафтопродуктів «Роснафти» і «Лукойлу») і судноремонтний завод Чорноморського флоту Міноборони РФ.

Також під санкції потрапили російські машинобудівні й суднобудівні заводи, виробники безпілотників, супутників і пʼять російських банків разом із їхніми закордонними представництвами, зокрема Сбербанк.

У рамках санкцій Міністерство фінансів США заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT будь-кому на території Росії. А за співпрацю з компаніями чи людьми з нового санкційного списку запроваджуватимуть вторинні санкції.

«Ми збільшуємо ризик для фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою, й усуваємо шляхи ухилення, а також зменшуємо здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та ІТ-послуг», — сказала міністерка фінансів США Джанет Єллен.