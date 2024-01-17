Китайські й турецькі банки обмежують звʼязки з росією після указу США про вторинні санкції

Китайські й турецькі банки посили обмеження на звʼязки з російськими клієнтами після того, як Сполучені Штати запровадили вторинні санкції проти іноземних фінансових компаній, які допомагають Кремлю у війні.

Про це пишуть Bloomberg і російський «Коммерсантъ» із посиланнями на джерела.

Державні банки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів. Щонайменше два банки почали перевірку свого бізнесу з росією, зосередивши увагу на транскордонних угодах.

Банки розірвуть відносини з підсанкційними клієнтами та припинять надавати будь-які фінансові послуги російському військово-промисловому комплексу, незалежно від валюти або місця транзакцій.

Щодо турецьких банків, ідеться про розрив кореспондентських відносин і припинення обробки платежів без формального закриття договорів. Однак є винятки для дочірніх іноземних банків у рф. Тепер турецькі банки вимагають більше документів, які підтвердять, що жоден з учасників ланцюжка не перебуває під санкціями. Також вони стали частіше розривати відносини з російськими організаціями.