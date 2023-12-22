Байден посилив обмеження для іноземних фінансових установ, які допомагають росії обходити санкції

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до поставок підсанкційних військових товарів у росію.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Під «іноземними фінансовими установами» маються на увазі будь-які установи, що надають фінансові послуги — від банків до пенсійних фондів чи операторів платіжних систем, а також їхні дочірні компанії.

Тепер міністр фінансів США після консультацій з державним секретарем і за потреби міністром торгівлі може накласти на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона посприяла угодам між росією і третіми країнами. Ідеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей.

Інша підстава для запровадження санкцій — надання «будь-якої послуги, повʼязаної з військово-промисловою базою росії, зокрема продаж, постачання або передання будь-якого товару або класу товарів».

Санкції можуть накладати без попередження, оскільки в інакше існує ризик переховування активів, які підлягають обмеженням. Вони передбачають заборону відкриття рахунків у США або обмеження їх використання, а також блокування майна.

Західні фінансові установи переважно припинили вести бізнес з росією. Але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.