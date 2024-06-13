До МКС подали звіт, який свідчить, що Росія навмисно спричинила голод у Маріуполі під час облоги

Юристи організації Global Rights Compliance, що співпрацює з українським урядом, подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі аналіз, у якому стверджується, що під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року Росія застосовувала тактику навмисного позбавлення мирних жителів їжі та інших послуг.

Звіт встановив, що у такий спосіб Росія та її лідери мали намір завдати шкоди чи вбити велику кількість мирних жителів, що рівнозначно воєнному злочину.

В аналізі підрахували, що під час оточення та захоплення Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура тоді впала нижче -10 °C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок заявила, що метою дослідження було перевірити, чи саме навмисне російські військові та їхнє керівництво позбавляли мирних жителів Маріуполя їжі та інших життєво необхідних зручностей, тобто чи було це стратегією моріння голодом, яка є воєнним злочином.

«Ми змогли побачити, що росіяни атакували місто в чотири фази: спочатку били по цивільній інфраструктурі, припинили постачання електроенергії, опалення і води в місто; далі росіяни почали блокувати гуманітарну допомогу; на третьому етапі нападів зазнали обʼєкти критичної інфраструктури, росіяни атакували пункти водопостачання і гуманітарної допомоги; а на четвертому — Росія здійснила стратегічні атаки, щоб знищити і захопити будь-які обʼєкти інфраструктури, що лишилися», — сказала вона, передає The Guardian.

За її словами, такий поетапний наступ на Маріуполь продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення, яке, за оцінками, становило 450 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

За висновком юридичного аналізу, приблизно 90% закладів охорони здоровʼя та будинків у місті зруйнували або пошкодили під час облоги, а пункти роздачі їжі та евакуаційні маршрути — знищили.

Враховуючи важливість Маріуполя та централізацію ухвалення рішень у Росії, відповідальність за загибель тисяч мирних жителів лежить на вищому політичному керівництві.

«Винним є Володимир Путін і вищі ешелони російського військового керівництва», — каже Мердок.

Хоча моріння голодом і позбавлення мирних жителів інших життєво необхідних зручностей вважаються воєнними злочинами, це залишається відносно новою сферою міжнародного права, і досі жодного підозрюваного не притягнули до відповідальності за цим злочином.

Минулого місяця головний прокурор МКС Карім Хан подав клопотання про ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за підозрою в аналогічному злочині. Офіс прокурора вважає, що Галант і Нетаньягу несуть кримінальну відповідальність за використання голоду як методу ведення війни, а також за навмисне заподіяння шкоди здоровʼю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення Гази та інші злочини проти людяності.

Після цього ультраправі ізраїльські міністри фінансів і нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинуватили Хана в «антисемітизмі». Запит Каріма Хана назвали проявом «лицемірства і ненависті до євреїв». Нетаньягу сказав, що клопотання про його арешт кидає на суд «вічну ганьбу».

А спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США можуть ввести санкції проти МКС у разі видачі ордера на арешт Нетаньягу.

Мердок сказала, що клопотання Хана про ордери на арешт керівництва Ізраїлю «були першими у своєму роді», повʼязаними з морінням голодом цивільних як воєнним злочином. Таким чином ця проблема стала яснішою і гучнішою в свідомості адвокатів і прокурорів.

Юристи сказали, що спершу не були впевнені, наскільки можливо буде створити досьє про воєнні злочини в Маріуполі, оскільки російська окупація ускладнила збір доказів.

Тоді вони розробили техніку з використанням спеціально створеного алгоритму для картографування руйнацій конкретних місць, відстежуваних супутниками.