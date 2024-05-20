«Новий антисемітизм». Премʼєр-міністр Ізраїлю відреагував на клопотання прокурора МКС про його арешт

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про ордери на його арешт та арешт міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

«Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу. Це кине вічну ганьбу на міжнародний суд», — заявив Нетаньягу.

Премʼєр-міністр Ізраїлю вважає «огидним» порівняння ХАМАС та ЦАХАЛ. Йдеться про те, що головний прокурор МКС Карім Хан також запросив ордер на арешт і трьох лідерів ХАМАС.

Тим часом президент США Джо Байден назвав обурливою вимогу прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

«І дозвольте мені сказати чітко: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАС немає жодної еквівалентності. Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці», — додав Байден.

Натомість головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловився більш стримано й написав, що взяв до відома рішення прокурора МКС подати клопотання про ордер на арешт.

«Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів згідно з міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобовʼязані виконувати рішення Суду», — резюмував він.

Офіс прокурора Каріма Хана вважає, що Йоав Галант і Біньямін Нетаньягу несуть кримінальну відповідальність за використання голоду як методу ведення війни, за навмисне заподіяння шкоди здоровʼю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення Гази та інші злочини проти людяності. Усі звинувачення стосуються військової операції армії Ізраїлю в секторі Гази, яка почалася у відповідь на атаку ХАМАС. Також їм закидають облогу сектора Гази, перекриття всіх пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги.

Рішення про те, чи видавати ордер на арешт, має винести колегія суддів МКС.