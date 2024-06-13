Британія виділить $308 мільйонів на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні

Велика Британія надасть Україні $308 мільйонів на гуманітарну та енергетичну допомогу, а також на довгострокове економічне і соціальне відновлення, реконструкцію.

Про це оголосить премʼєр-міністр Ріші Сунак на саміті лідерів G7 в Італії.

У такий спосіб Велика Британія продемонструє свою незмінну міжнародну солідарність з Україною та гнучкість у реагуванні на нагальні потреби.

На саміті G7 також працюватимуть над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України. Їхня сума в юрисдикціях країн «Великої сімки» — $285 мільярдів.

Велика Британія разом з іншими країнами вивчатимуть усі законні шляхи, які дозволять спрямувати заморожені російські активи на користь Україні, щоб у такий спосіб Росія заплатила за повномасштабне вторгнення.

Загалом Британія виділила майже $16 мільярдів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України.