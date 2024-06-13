Лідери G7 готові погодити $50 мільярдів кредиту для України за рахунок російських заморожених активів

Лідери країн G7 готові укласти угоду про виділення $50 мільярдів Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника Єлисейського палацу, який говорив на умовах анонімності.

Очікується, що угоду вдастся остаточно укласти на саміті лідерів G7 13—14 червня в Італії, після узгодження деяких технічних аспектів її реалізації.

Люди, обізнані з перебігом переговорів, кажуть, що Україна може отримати кредит до кінця 2024 року.

Ідеться про пропозицію США, яка передбачає надання країнами G7 $50 мільярдів кредиту Україні, що виплачуватимуть за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.