Супутник Maxar засняв пошкоджений російський винищувач Су-57, який атакували дрони ГУР

Пошкоджений російський винищувач пʼятого покоління Су-57 був помічений супутником фірми Maxar. Знімок опублікувало американське видання The Warzone.
Знімок високої якості, на якому видно сліди українського удару по новітньому російському винищувачу Су-57 на аеродромі «Ахтубінськ» в Астраханській області, показує, що новітній літак вартістю від $35 до $54 мільйонів постраждав.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що його атакували дрони 7 червня. Аеродром розташований за 589 км від лінії фронту, а ураження Су-57 — це перший випадок в історії.
Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону казав, що на аеродромі «Ахтубінськ», можливо, уразили два російських новітніх винищувачі Су-57, а не один. Він додав, що є інформація про загиблих і поранених військових РФ, але на супутниковому знімку більших руйнувань не видно.
- Су-57 — найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69 (такою знищити Трипільську ТЕЦ на Київщині) і може нести керовані авіабомби КАБ-1500. На озброєнні Повітряно-космічних сил РФ перебувають лічені одиниці цих бойових літаків. На 2022 рік в строю було шість Су-57. Також Росія мала приблизно стільки ж таких неготових винищувачів. Через санкції продовжувати їхнє виробництво доволі складно.