У Росії вперше в історії уразили винищувач Су-57

Напередодні, 8 червня, уразили багатоцільовий винищувач Росії Су-57.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Бойовий літак уразили на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії фронту.

Про ураження свідчать супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.

На знімках видно, що 7 червня Су-57 ще стоїть цілий, а вже 8-го — біля нього зʼявилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 — найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил РФ перебувають лічені одиниці цих бойових літаків.

Українська розвідка наголошує, що це перший в історії випадок ураження Су-57.