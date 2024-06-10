Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ у Росії — втрати оцінюють у $540 мільйонів

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області Росії 5 червня. По ньому вдарили «засобами українського виробництва».

За даними розвідки, в результаті удару по Новошахтинському НПЗ росіяни втратили 1,5 мільйона тон нафти та нафтопродуктів — у перерахунку це близько $540 мільйонів. У Генштабі зазначили, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють росіянам виконання завдань на війні проти України.

Російські медіа писали, що в ніч на 6 червня Новошахтинський НПЗ атакували українські безпілотники. Там спалахнула велика пожежа.