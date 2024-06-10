Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ у Росії — втрати оцінюють у $540 мільйонів

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області Росії 5 червня. По ньому вдарили «засобами українського виробництва».
За даними розвідки, в результаті удару по Новошахтинському НПЗ росіяни втратили 1,5 мільйона тон нафти та нафтопродуктів — у перерахунку це близько $540 мільйонів. У Генштабі зазначили, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють росіянам виконання завдань на війні проти України.
Російські медіа писали, що в ніч на 6 червня Новошахтинський НПЗ атакували українські безпілотники. Там спалахнула велика пожежа.
- Новошахтинський НПЗ з проєктною потужністю переробки до 7,5 мільйона тонн нафти на рік ввели в експлуатацію у 2009 році. За даними проєкту «Схеми», у 2014 році, в момент анексії українського Криму, дружини депутатів від ОПзЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака отримали частки в НПЗ приблизно за $40 тисяч. У квітні 2021 року власником заводу став будівельний підрядник «ПЕТОН».
- 19 лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти вісьмох людей, зокрема Медведчука, і 19 компаній, серед яких Новошахтинський завод нафтопродуктів. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму.