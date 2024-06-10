Російський суд у Криму засудив українських прикордонників, які брали участь у затриманні судна «Норд»

Російський суд у Криму засудив до 17 років увʼязнення двох українських прикордонників з «Азовсталі» Івана Терещенка та Василя Дмитрука, які у 2018 році затримували судно «Норд».

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За рішенням окупантів, перші три роки прикордонники повинні відбути у вʼязниці, потім — у колонії суворого режиму.

Терещенко та Дмитрук потрапили в російський полон 16 травня 2022 року, коли за наказом командира вийшли з «Азовсталі».

Відомо, що Терещенка відправили спочатку до Оленівки, потім до Горлівки, а вже звідти переправили до СІЗО № 2 у Сімферополі. У Криму він як мінімум з 31 серпня 2023 року.

Обох звинуватили за статтями про викрадення людини та викрадення судна.