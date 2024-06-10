Російський суд у Криму засудив українських прикордонників, які брали участь у затриманні судна «Норд»

Російський суд у Криму засудив до 17 років увʼязнення двох українських прикордонників з «Азовсталі» Івана Терещенка та Василя Дмитрука, які у 2018 році затримували судно «Норд».
Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
За рішенням окупантів, перші три роки прикордонники повинні відбути у вʼязниці, потім — у колонії суворого режиму.
Терещенко та Дмитрук потрапили в російський полон 16 травня 2022 року, коли за наказом командира вийшли з «Азовсталі».
Відомо, що Терещенка відправили спочатку до Оленівки, потім до Горлівки, а вже звідти переправили до СІЗО № 2 у Сімферополі. У Криму він як мінімум з 31 серпня 2023 року.
Обох звинуватили за статтями про викрадення людини та викрадення судна.
- Обоє прикордонників служили на судні Держприкордонслужби України, яке 25 березня 2018 року затримало в Азовському морі кримське рибальське судно «Норд» під прапором Росії. Іван Терещенко був тоді мотористом, а Василь Дмитрук капітаном корабля.
- Приморський райсуд Маріуполя оштрафував моряків «Норда» за незаконний перетин кордону. Капітану судна Володимиру Горбенку висунули звинувачення в порушенні порядку вʼїзду і виїзду з окупованої території та незаконну ловлю риби. Саме судно наприкінці березня арештували.
- У жовтні 2018 року моряків «Норда» обміняли на українських моряків із затриманих у Криму українських суден ЯМК-0041 та ЯОД 21-05.