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Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України в Берліні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в Конференції з питань відновлення України, що проходитиме 11—12 червня в Берліні.

Відповідне розпорядження № 65/2024-рп опубліковане на сайті ОП.

Головою делегації буде перша віцепремʼєр-міністр України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також до складу делегації увійшли:

  • Герман Галущенко — міністр енергетики;
  • Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики;
  • Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.

Зеленський дозволив голові делегації вносити за погодженням з МЗС зміни до складу делегації, залучати для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників.

  • Навколо складу делегації нещодавно розгорівся скандал, оскільки на ній не будуть присутні топчиновники, відповідальні за відновлення. Зокрема, на конференції не буде віцепремʼєр-міністра з відновлення України. Цю посаду обіймав Олександр Кубраков, але 9 травня його звільнили, а нового віцепремʼєра ще не призначили.
  • Крім того, 9 червня стало відомо, що премʼєр України Денис Шмигаль «без пояснення причини» відхилив прохання голови Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафи Найєма про участь у конференції. Вже наступного дня Найєм написав заяву про звільнення.