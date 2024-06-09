Sky News: Україна вперше вдарила по Бєлгородській області Росії військовою авіацією

Вдень 9 червня російські пабліки та Міноборони РФ заявили про атаку дронів на Бєлгородську область. Перші поширювали відео масштабної пожежі, а військове відомство запевняло, що відбило атаку безпілотників.
Telegram-канал «Пепел» написав, що після атаки вибухнув склад боєприпасів у районі селища Ракитне. На опублікованому відео чути характерні вибухи від вторинної детонації.
Губернатор області Вʼячеслав Гладков заявив, що в Ракитнянському районі пожежа в нежитловому приміщенні, але жителів прилеглих будинків вирішили евакуювати. Також він повідомив про трьох поранених бійців територіальної оборони, яких у Борисівському районі області атакували дрони.
Тим часом британський телеканал Sky News повідомляє, що бойова авіація Збройних сил України вперше вдарила по Бєлгородській області. Телеканал послався на українське військове джерело.
Співрозмовник розповів, що українські Військово-повітряні сили атакували російський командний вузол в районі Бєлгорода, але коли це сталося, він не уточнив. Було пряме влучання. Йде дорозвідка наслідків атаки. Чим саме авіація вдарила невідомо.
- 30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території Росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.
- Журналіст Financial Times Крістофер Міллер писав, що Україна звернулася по дозвіл, щоб зупинити наступ на Харківщину, 13 травня. Через два дні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван пояснив Джо Байдену, чому треба дати дозвіл, і той погодився, попросивши свою команду вирішити всі деталі. Держсекретар Ентоні Блінкен теж почав просувати цю ідею після повернення з Києва 17 травня. Під кінець травня лідер США схвалив рішення, а чинності воно набуло 30 травня.
- Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Дозвіл не поширюється на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.
- Американський журнал Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США. Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію РФ.
- 4 червня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що українські війська можуть збивати російські військові літаки над територією РФ американською зброєю. США не накладали на це жодних обмежень.
- Дозвіл бити по РФ західною зброєю Україні дали Британія, Франція, Німеччина, Фінляндія та ще кілька країн.