Sky News: Україна вперше вдарила по Бєлгородській області Росії військовою авіацією

Вдень 9 червня російські пабліки та Міноборони РФ заявили про атаку дронів на Бєлгородську область. Перші поширювали відео масштабної пожежі, а військове відомство запевняло, що відбило атаку безпілотників.

Telegram-канал «Пепел» написав, що після атаки вибухнув склад боєприпасів у районі селища Ракитне. На опублікованому відео чути характерні вибухи від вторинної детонації.

Губернатор області Вʼячеслав Гладков заявив, що в Ракитнянському районі пожежа в нежитловому приміщенні, але жителів прилеглих будинків вирішили евакуювати. Також він повідомив про трьох поранених бійців територіальної оборони, яких у Борисівському районі області атакували дрони.

Тим часом британський телеканал Sky News повідомляє, що бойова авіація Збройних сил України вперше вдарила по Бєлгородській області. Телеканал послався на українське військове джерело.

Співрозмовник розповів, що українські Військово-повітряні сили атакували російський командний вузол в районі Бєлгорода, але коли це сталося, він не уточнив. Було пряме влучання. Йде дорозвідка наслідків атаки. Чим саме авіація вдарила невідомо.