ЗМІ: Меркель приховувала плани Путіна шантажувати Європу газом

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у кінці 2021 року знала про наміри Росії обмежити постачання газу до Європи, але приховала цю інформацію.

Про це пише газета Handelsblatt із посиланням на розсекречені документи щодо газопроводу «Північний потік — 2».

У розсекречених документах журналісти виявили записку чиновника Міністерства економіки ФРН від серпня 2021 року з припущенням, що Росія через майбутнє завершення запуску «Північного потоку — 2» стримує експорт в Північно-Західну Європу, щоб «створити тиск з метою (дострокового) введення в експлуатацію цього газопроводу».

У документі також зазначалося, що Росія, створюючи нестачу газу, може спробувати змусити німецьку владу «фактично запустити газопровід» до завершення його сертифікації.

Автор службової записки наголосив, що газосховища, які належать «Газпрому» в Німеччині, заповнені — всупереч досвіду всіх останніх років — «не дуже добре», а закачування йде «дуже мляво».

Згодом цей документ отримав міністр економіки та близький соратник Меркель Петер Альтмайєр, який поінформував про це й Меркель, й уряд.

Однак у жовтні 2021 року Меркель, відповідаючи на запитання журналіста газети, сказала, що не бачить ознак того, що Росія скорочує постачання газу до Європи.

Handelsblatt наголошує, що напівпорожніх газосховищ до початку опалювального сезону можна було б уникнути, якби в Німеччині діяв закон, який зобовʼязує операторів підземних сховищ газу забезпечувати напередодні зими певний рівень заповненості. Однак уряд Меркель незмінно відмовлявся від такого заходу, його ухвалили лише після приходу уряду Олафа Шольца.