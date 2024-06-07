На виборах до Європарламенту сьогодні голосують Ірландія та Чехія

Сьогодні в Ірландії розпочалися вибори до Європейського парламенту — виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00. У Чехії голосування відкриється в другій половині дня й закінчиться вже завтра, 8 червня.

Про це пишуть Deutche Welle і Euronews.

Загалом європейські виборці цього разу обиратимуть до Європарламенту 720 депутатів, що представлятимуть їхні країни. У різних європейських країнах вибори проходять у якийсь один із чотирьох днів — з 6 до 9 червня, залежно від національних звичаїв голосування. Ірландія відправить до Європарламенту 14 обраних депутатів, а Чехія — 21.

Ірландська ліва націоналістична партія «Шинн Фейн» хоче використати голосування до Європарламенту для зміцнення підтримки напередодні виборів, запланованих на кінець 2024 року.

«Голосуйте за «Шинн Фейн» у пʼятницю як за перший крок до змін в уряді. Настав час для нових людей з новими рішеннями й новими ідеями в місцевому самоврядуванні та на європейському рівні. Зміни починаються тут», — закликала лідер партії «Шинн Фейн» Мері Лу Макдональд.

У цьогорічних виборах до Європарламенту бере участь рекордна кількість крайніх правих кандидатів, однак поки не зрозуміло, як багато їх оберуть.

За даними загальнонаціонального екзитполу, на виборах у Нідерландах, які почалися вчора, з невеликим відривом лідирує коаліція «Ліво-зелених» і лейбористів (GroenLinks-PvdA) — вони отримали вісім мандатів. А ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, великого противника допомоги Україні, матиме сім мандатів. Для його партії це значний успіх, оскільки PVV не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту й отримала його лише після перестановок у звʼязку з виходом Великої Британії з Євросоюзу.