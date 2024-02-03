Уряд Північної Ірландії вперше очолила націоналістка

Уряд Північної Ірландії вперше очолила представниця ірландської націоналістичної партії «Шинн Фейн» Мішель О’Нілл. Політична криза в цій частині Великої Британії тривала від лютого 2022 року, тобто майже два роки.

Про це пише ВВС.

Посаду заступника першого міністра, яка за системою поділу влади в Північній Ірландії має такі ж повноваження, як і перший міністр, але меншу символічну вагу, обійматиме член Демократичної юніоністської партії (DUP) Емма Літтл-Пенгеллі.

Попри те, що перший міністр і заступник першого міністра Північної Ірландії є співголовами уряду, спільно очолюють виконавчу владу регіону і несуть спільну відповідальність, призначення О’Ніл вважається знаковим моментом для ірландського націоналізму. Донині посади першого міністра в Північній Ірландії обіймали тільки представники DUP.

Мішель О’Нілл. Getty Images

О’Нілл запевнила, що «служитиме всім однаково», і пообіцяла інклюзивність і повагу до всіх, оскільки вони «працюють разом», як того вимагає громадськість.

Що передувало

Юніоністи блокують роботу виконавчої влади та парламенту від лютого 2022 року на знак протесту проти торгових домовленостей після виходу Великої Британії з Євросоюзу. Вони заявляють, що перевірки товарів, які ввозяться до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства, послаблюють місце Північної Ірландії в союзі. Британський уряд кілька разів закликав DUP сформувати уряд, погрожуючи оголосити в Північній Ірландії позачергові вибори. Останнє таке попередження було минулого тижня. І ось DUP пішли на компроміс.