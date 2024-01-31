Північна Ірландія вперше за два роки може сформувати уряд, поклавши край тривалій кризі

Північна Ірландія після двох років політичної кризи може сформувати уряд.

Про це пише ВВС.

Демократична юніоністська партія (DUP) схвалила угоду про відновлення розподілу влади й готова припинити бойкот, повернувшись до уряду. Це фактично знаменує початок кінця політичної кризи в цій частині Великої Британії, яка триває з лютого 2022 року.

Згода пробританської DUP веде до того, що першу посаду міністра Північної Ірландії обійме лідер націоналістичної партії «Шинн Фейн» Мішель ОʼНіл. Це буде перший випадок після домовленості про розподіл влади в рамках Угоди Страсної пʼятниці 1998 року. Сама ОʼНіл вже назвала рішення DUP «днем оптимізму».

Юніоністи блокують роботу виконавчої влади та парламенту з лютого 2022 року на знак протесту проти торгових домовленостей після виходу Великої Британії з Євросоюзу. Вони заявляють, що перевірки товарів, які ввозяться до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства, послаблюють місце Північної Ірландії в союзі. Британський уряд кілька разів закликав DUP сформувати уряд, погрожуючи оголосити в Північній Ірландії позачергові вибори. Останнє таке попередження було минулого тижня. І ось DUP пішли на компроміс.

Проте ситуація залишається складною. Медіа писали, що бойкот юніоністів зумовлений також ризиком втратити політичну силу. Після останніх виборів до Асамблеї Північної Ірландії більшість там мають республіканські партії, зокрема «Шинн Фей», яка виступає за вихід зі складу Сполученого Королівства. Тепер юніоністам потрібно завести своїх членів до виконавчої влади.

Уряд у Белфасті відновить роботу протягом кількох наступних днів.