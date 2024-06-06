Обстріл аеродрому на Кіровоградщині: ексрозвідника Червінського залишили під вартою

Колегія суддів Кіровоградського районного суду у Кропивницькому відхилила заяви поручителів ексрозвідника Романа Червінського й залишила його під вартою.

Про це пише «Суспільне».

Суд отримав 50 заяв про взяття на поруки Романа Червінського, а на засіданні були присутні 30 поручителів.

Серед його поручителів — полковник Головного управління розвідки у відставці Олександр Жолобецький, вдова депутата чотирьох скликань, правозахисника, політвʼязня Степана Хмари Роксолана Хмара.

Прокурор Ярослав Гаврищук просив суд продовжити Червінському тримання під вартою.

«Суд постановив: клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою задовольнити. Заяви про бажання взяти Червінського Романа Григоровича на поруки залишити без задоволення», — зачитав рішення суддя Ігор Гершкул.

Адвокат ексрозвідника Андрій Йосипов вважає, що на суддів тиснуть.

«Враховуючи кількість годин [майже чотири години], яка була проведена в нарадчій кімнаті, вони не винесли повний текст рішення. Я маю глибоке переконання про здійснення впливу на суддів під час перебування їх в нарадчій кімнаті. Чи це служба безпеки Кіровоградської області, чи Києва, мені невідомо», — сказав він.