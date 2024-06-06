СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Російський генерал Олег Макаревич отримав підозру за наказ підірвати Каховську ГЕС у ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Про це пише СБУ.

Слідчі Служби безпеки та співробітники Офісу генпрокурора зібрали доказову базу на командувача угруповання військ «Днепр» Збройних сил РФ Олега Макаревича. Йому оголосили підозру за порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Росіянину загрожує довічне позбавлення волі.

Через підрив окупантами дамби Каховської гідроелектростанції загинули щонайменше 35 людей, затопило 46 населених пунктів у Херсонській області та підтопило 20 населених пунктів у Миколаївській області.

Крім того, як наслідок підриву частково припиняли водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС (порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції).

Підрив Каховської ГЕС

Рівно рік тому, 6 червня 2023 року, о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні. Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували. «Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше ніж мільярд доларів.