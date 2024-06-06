«Укренерго» скасує тендер на закупівлю кондиціонерів через дефіцит в енергосистемі

«Укренерго» скасує тендер на закупівлю кондиціонерів задля «уникнення маніпуляцій». Компанія ремонтуватиме наявні кондиціонери, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Укренерго» 3 червня через систему Prozorro оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Планувалося закупити чотири комплекти кондиціонерних систем на загальну суму приблизно 629 мільйонів гривень. Однак це викликало гучне обговорення в соціальних мережах і медіа, оскільки останніми днями «Укренерго» неодноразово повідомляло про суттєве збільшення дефіциту в енергосистемі. Одна з причин — зріс рівень споживання через використання кондиціонерів.

У компанії сьогодні пояснили, що тендер оголосили на заміну спліт-систем, яким 16 і 13 років. Служби почали готувати його ще на початку року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

«Мета цієї закупівлі — забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Ми все купуємо в суворій відповідності до закону і правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання через російські обстріли», — додали в «Укренерго».

Тендер відновлять тоді, коли скасують усі відключення.