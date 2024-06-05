Макрон візьме участь в українському Саміті миру у Швейцарії

Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у Глобальному саміті миру щодо України, який пройде у Швейцарії 15—16 червня.

Про це повідомив Єлисейський палац, передає Le Monde.

В адміністрації президента Франції наголосили, що на додаток до довгострокової військової підтримки України Франція має намір надати «політичну і дипломатичну підтримку».

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Україна отримала підтвердження від 107 країн та організацій щодо їхньої участі в Саміті. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни, казав Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати Росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Представники Китаю, які хотіли бачити на заході Росію, на конференцію не приїдуть. Зеленський заявив, що Китай «працює над тим, щоб [деякі] країни не приїжджали».