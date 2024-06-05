Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Палата представників США схвалила законопроєкт, що передбачає можливість введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду за розгляд справ проти Вашингтону та його союзників.

Про це пише Reuters.

Документ підтримали 247 конгресменів — 205 республіканців і 42 демократи. Проти ініціативи виступили 155 представників Демократичної партії США.

Згідно із законопроєктом, США зможуть вводити санкції проти осіб, причетних до судового переслідування з боку МКС американців або громадян країн-союзників США, які не є членами МКС, зокрема Ізраїлю. Чиновникам МКС пропонують заборонити вʼїзд до США, позбавити їх американських віз і заборонити їм проводити операції з американською нерухомістю.

Республіканці внесли законопроєкт на розгляд після того, як у травні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до судової палати МКС з проханням видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАС. Прокурори вважають їх відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людяності у війні, яка спалахнула між Ізраїлем і ХАМАС восени 2023 року.

Законопроєкт навряд чи винесуть на розгляд у Сенат, де більшість складають демократи. Але це показує стабільну підтримку Ізраїлю в Палаті представників на тлі зростаючої міжнародної критики ізраїльської військової кампанії в секторі Гази. Як зазначає NBC News, хоча президент США Джо Байден і назвав вимоги прокурора МКС «обурливими», його адміністрація заявила, що виступає проти законопроєкту.