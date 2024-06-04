Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав «бронь» від Мінекономіки.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився його строк на момент ухвалення постанови № 516, тобто 7 травня.
Раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Утім, сьогодні цей термін збільшили.
- На початку травня Кабмін змінив порядок бронювання військовозобовʼязаних під час воєнного стану — замість Генштабу ЗСУ його почало затверджувати Міністерство оборони.
- 20 травня Мінстратегпром розширив перелік критеріїв для бронювання від мобілізації на оборонних підприємствах.