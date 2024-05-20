Мінстратегпром розширив перелік критеріїв для бронювання від мобілізації на оборонних підприємствах

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Відомство внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобовʼязаних працівників.

Рішення стосуються підприємств, установ і організацій, залучених до виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення з розробки, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових. Такі підприємства і установи мають відповідати одному з двох критеріїв:

Бути виконавцем чи співвиконавцем контракту з державним замовником у сфері оборони (виробництва військових товарів, повʼязаних робіт та послуг) або бути учасником договору про виробництво товарів оборонного призначення за рахунок позабюджетних коштів, не заборонених законодавством. При цьому товари оборонного призначення обовʼязково мають бути поставленими до військових частин та військових формувань, а понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають становити товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Отримувати державну фінансову підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1).

«Перший [критерій] обʼєднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які перебувають на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК», — пояснили в міністерстві.

Фактично заводи й компанії, які виробляють озброєння й техніку для українського війська, матимуть більше шансів забронювати своїх працівників.

Перелік необхідних документів і алгоритм дій для компаній — тут.