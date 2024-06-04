Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про застосування англійської мови. Що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 4 червня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. Документ підтримали 236 нардепів.

Ярослав Железняк / Telegram

Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначає посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.

Також депутати 226 голосами підтримали правку № 336, яка передбачає відшкодування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.