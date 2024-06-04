Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про застосування англійської мови. Що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 4 червня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. Документ підтримали 236 нардепів.
Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначає посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.
Також депутати 226 голосами підтримали правку № 336, яка передбачає відшкодування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.
- 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Володимир Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами. На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.
- 20 липня Комітет вилучив із законопроєкта всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема про дубляж.
- У листопаді 2023 року цей законопроєкт схвалили в першому читанні.