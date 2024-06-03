У Раді запропонували відшкодовувати кінотеатрам витрати за показ фільмів англійською

Нардепи пропонують затвердити державну програму щодо сприяння вивченню англійської мови. Вона, зокрема, передбачає відшкодовування кінотеатрам витрат на показ фільмів англійською, не покриті з продажу квитків.
Про це повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.
Парламентський комітет підтримав відповідну правку до законопроєкту про застосування англійської мови в Україні, який у 2023-му подав президент Володимир Зеленський.
Схвалена правка передбачає, що за показ іноземних фільмів англійською мовою на вказаних умовах відшкодування відповідних витрат буде на добровільних засадах. Але з дотриманням низки вимог:
- кожен зал повинен провести не менше ніж 8 сеансів фільмів англійською мовою впродовж місяця;
- щонайменше два публічні покази повинні бути впродовж тижня у будь-який час, у вихідний та/або робочий день з початком показу після 18:00.
Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт №9432 у другому читанні та в цілому.
- 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами. На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.
- 20 липня Комітет вилучив із законопроєкта всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема про дубляж.
- У листопаді 2023 року цей законопроєкт схвалили в першому читанні.