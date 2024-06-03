З окупації вдалося повернути ще шістьох дітей

Команда Save Ukraine допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам з шістьома дітьми, троє з яких напівсироти.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

Батько однієї з родин загинув на очах своїх трьох дітей від російського снаряда, який влучив у подвірʼя.

Діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого перестав говорити. Російські окупанти також погрожували дітям — казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.

«Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором», — додав Микола Кулеба.