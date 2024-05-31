В Україну повернули пʼятьох депортованих дітей-сиріт

На територію України команді Save Ukraine вдалося повернути пʼятьох депортованих дітей-сиріт.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

«Сьогодні [31 травня] Україна радіє по-особливому: нам вдалося врятувати пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області», — написав він.

Діти три місяці жили на лінії фронту, ховалися від бомб і ракет у підвалі без їжі та води. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію.

Спочатку дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. До них щодня приходили російські військові та перевіряли, чи не втекли вони. Дітям погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли дітей у Крим, а потім в Анапу Краснодарського краю рф. Звідти дітей вдалося забрати до Грузії, потім вони повернулися в Україну.