Росія намагається заволодіти урановими активами в Нігері, які належать французькій компанії

Російська державна ядерна компанія «Росатом» контактувала з військовою владою Нігеру щодо придбання активів французької компанії Orano.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Західний дипломат, який працює в регіоні, сказав журналістам, що переговори, швидше за все, зосереджені навколо дозволів на видобуток урану.

«Росія посилює свої економічні, дипломатичні та військові звʼязки в Африці, в тому числі після перевороту в Нігері, і вони розглядають цю частину світу як стратегічну інвестиційну можливість. Рука об руку, «Росатом» диверсифікує свої інвестиції в уран в Африці», — сказав Марк Хіббс, берлінський ядерний аналітик з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Незрозуміло, скільки активів «Росатом» хоче придбати в Нігері. Джерела схарактеризувати обговорення як такі, що перебувають на ранній стадії й умови будь-якої передачі ще не визначені.

Orano належать мажоритарні частки в операційних компаніях відкритого рудника Somair, підземного рудника Cominak, який наразі закрито, та проєкту Imouraren, який призупинено з 2015 року.

В компанії кажуть, що нічого не знають про будь-які переговори між Нігером і російськими компаніями. Orano продовжує співпрацювати з новими лідерами Нігеру з липня.

Переворот в Нігері

26 липня 2023 року військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман.

Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.

Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігеру великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.

Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».