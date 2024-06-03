Суд наклав арешт на документи районних ВЛК Полтавщини. Нацагенство підозрює корупцію

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Підставою для такого рішення стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке вважає, що в структурі може бути масштабна корупція.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

За висновками Нацагенства, у Полтавській області найбільше визнаних непридатними до військової служби — 20% від загальної кількості тих, хто проходив комісію. Також Полтавщина входить у п’ятірку регіонів, де найбільша кількість людей, визнаних обмежено придатними. Це 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

Тепер районними ВЛК займеться слідство. Ймовірно, людей визнавали непридатними і обмежено придатними за хабарі. Арештовану документацію перевірять експерти.