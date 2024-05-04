Запрацювали нові норми військово-лікарської експертизи — це має мінімізувати корупційні ризики

Віднині набувають чинності норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Скасовується статус «обмежено придатний» — залишаються лише «придатний» і «непридатний». Водночас встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я, а саме:

придатні (повністю);

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони.

Переглянуті критерії придатності:

Оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного класифікатора хвороб і споріднених проблем охорони здоровʼя МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить кілька тисяч діагнозів.

У кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

Також переглянули вимоги до стану здоровʼя військовослужбовців Десантно-штурмових військ і Морської піхоти в особливий період

Визначено вимоги до стану здоровʼя військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ і Сил територіальної оборони ЗС України.

Впровадження принципів прозорості, неупередженості, доброчесності, відповідальності.

Врегульовані Висновки ВЛК при встановленні причинного звʼязку травм під час полону.

Змінена процедура оскарження постанов ВЛК. Повторне ВЛК проходиться в іншому закладі охорони здоровʼя.

Міноборони каже, що ці зміни фактично скасовують індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви.

«Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб і таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя (додатки 1-3 Положення про ВЛЕ в ЗСУ)», — зазначають в МОУ.

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком від 18 до 60 років, які мали статус «обмежено придатний», мають пройти ВЛК.

Людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати: