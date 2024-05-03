Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати

Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, з якими військовозобовʼяний вважатиметься придатним до служби. Цей перелік міститься в наказі Мініноборони «Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», який завтра набуде чинності.

З 4 травня не буде статусу обмежено придатний до військової служби. Водночас за станом здоровʼякожного чоловіка призовного віку зможуть визнати або придатним, або непридатним, або придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони.

Як приклад, до захворювань, з якими військовозобовʼязаних вважатимуть повністю придатними, відносять так:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;

хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна), або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією;

новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

новоутворення з незначними порушеннями функцій;

повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;

легкі психічні розлади з виходом в одужання;

запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем;

хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;

гіпертонічна хвороба I стадії

хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

А до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:

клінічно вилікуваним туберкульозом;

хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

хворобами, зумовленими ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;

хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями, та іншими;

доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій.

Повний розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, можна переглянути тут, у главі 24.

Наприкінці квітня директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони Оксана Сухорукова повідомила, що придатних до військової служби також поділятимуть на чотири категорії — за завданнями, які вони можуть виконувати.