Китай звинуватив подружню пару урядовців у шпигунстві на користь Британії

Китай звинуватив Велику Британію у вербуванні подружньої пари, яка працювала на китайський уряд, щоб ті шпигували на користь розвідувальної служби MI6.

Про це пишуть ВВС і Reuters.

Міністерство державної безпеки Китаю повідомило, що британці нібито завербували проти Пекіну подружжя — чоловіка на прізвище Ван і його дружину на прізвище Чжоу. Обоє працювали в «основних конфіденційних» відділах неназваного китайського державного агентства.

Китай стверджує, що Британія завербувала Вана в 2015 році, коли він поїхав туди на навчання за програмою обміну. Тоді його запрошували на вечері та вечірки, які таємно організовувала розвідувальна служба МІ6.

У КНР кажуть, що Британія помітила «сильне прагнення до грошей» у Вана, тож його запросили на роботу консультантом на неповний робочий день з високою винагородою. А вже після цього розвідники нібито запропонували йому працювати на британський уряд, пообіцявши ще більшу грошову винагороду, а також безпеку. Він погодився.

Після шпигунської підготовки МІ-6 наказала Вану повернутися до Китаю, щоб зібрати важливу інформацію, повʼязану з урядом країни. Також розвідувальна служба нібито переконала Вана завербувати для шпигунства і його дружину Чжоу, яка врешті-решт на це погодилася. Велика Британія поки не коментувала цих звинувачень.