Китай звинуватив подружню пару урядовців у шпигунстві на користь Британії

Китай звинуватив Велику Британію у вербуванні подружньої пари, яка працювала на китайський уряд, щоб ті шпигували на користь розвідувальної служби MI6.
Міністерство державної безпеки Китаю повідомило, що британці нібито завербували проти Пекіну подружжя — чоловіка на прізвище Ван і його дружину на прізвище Чжоу. Обоє працювали в «основних конфіденційних» відділах неназваного китайського державного агентства.
Китай стверджує, що Британія завербувала Вана в 2015 році, коли він поїхав туди на навчання за програмою обміну. Тоді його запрошували на вечері та вечірки, які таємно організовувала розвідувальна служба МІ6.
У КНР кажуть, що Британія помітила «сильне прагнення до грошей» у Вана, тож його запросили на роботу консультантом на неповний робочий день з високою винагородою. А вже після цього розвідники нібито запропонували йому працювати на британський уряд, пообіцявши ще більшу грошову винагороду, а також безпеку. Він погодився.
Після шпигунської підготовки МІ-6 наказала Вану повернутися до Китаю, щоб зібрати важливу інформацію, повʼязану з урядом країни. Також розвідувальна служба нібито переконала Вана завербувати для шпигунства і його дружину Чжоу, яка врешті-решт на це погодилася. Велика Британія поки не коментувала цих звинувачень.
- Минулого місяця Британія викликала посла КНР після затримання трьох китайських шпигунів — їх звинуватили в наданні допомоги спецслужбам Гонконгу.
- Інциденти сталися на тлі посилення напруженості у відносинах між Лондоном і Пекіном. Наприкінці березня США і Велика Британія звинуватили Китай у широкомасштабній хакерській атаці, від якої нібито постраждали мільйони людей. На Пекін за це наклали санкції.