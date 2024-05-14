Британія викликає посла КНР після затримання китайських шпигунів

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Китаю для бесіди після того, як трьох громадян КНР звинуватили в наданні допомоги спецслужбам Гонконгу.
Про це пише пресслужба відомства.
У британському МЗС заявили, що «нещодавня модель поведінки Китаю проти Великої Британії, включно з кібератаками, повідомленнями про шпигунські звʼязки й виплатою винагород, є неприйнятною».
Виклик посла відбувся після повідомлення 13 травня про те, що трьом китайським громадянам висунули звинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі та іноземному втручанні. Як пише Politico, ідеться про Чі Люн Вая, Метью Трікетта і Чун Бʼю Юена, які постануть перед судом 24 травня.
Після їхнього арешту посольство Китаю в Лондоні заявило, що рішуче засуджує «необґрунтовані звинувачення на адресу уряду Спеціального адміністративного району Гонконг».
- Інцидент стався на тлі посилення напруженості у відносинах між Лондоном і Пекіном. Наприкінці березня США і Велика Британія звинуватили Китай у широкомасштабній хакерській атаці, від якої нібито постраждали мільйони людей. На Пекін за це наклали санкції.
- Також The Telegraph писав, що Британія підозрює росію, Китай та Іран у поширенні чуток про принцесу Кейт Міддлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в державі.
- 7 травня хакери зламали сервери Міністерства оборони Великої Британії. ЗМІ вважають, що за кібератакою може стояти Китай.