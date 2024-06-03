В Офісі президента вперше заговорили про необхідність ратифікувати Римський статут

Україні необхідно ратифікувати Римський статут, щоб отримати в Міжнародному кримінальному суді можливості, яких вона зараз не має.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла колишня заступниця міністра юстиції, а нині заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

Через дезінформаційну кампанію частина суспільства вважає, що в разі ратифікації статуту МКС зможе притягувати українських військових до відповідальності. Однак, зазначає Мудра, Міжнародний кримінальний суд уже може це робити — Україна визнала його юрисдикцію 21 листопада 2013 року.

Якщо ратифікувати статут, Україна зможе брати участь в асамблеї держав-учасниць МКС та отримає право впливати на пріоритети суду.

«Наша делегація нещодавно була в МКС. Там у секретаріаті нам дали зрозуміти, що якби Україна ратифікувала Римський статут, були б великі шанси призначити суддю від України у 2026—2027 роках», — зазначила Мудра.

Крім того, каже Мудра, Україна закликає інші країни виконати ордер на арешт путіна та Львової-Бєлової, але у відповідь одразу питають, чого ж Україна сама не ратифікувала статут. Мудра зазначила, що працюватиме в цьому напрямку та говоритиме з військовими, щоб переконати їх.

«Не знаю, хто формував думку військових. Я чула багато історій, що це була якась когорта правників. Тому зараз я хочу зустрітися з Міноборони, з юристами Генштабу, для того щоб принаймні вислухати їхню позицію, які в них перестороги. Бо мені це видається схожим на гарно сплановане російське ІПСО», — зауважила вона.