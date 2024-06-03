Офіс президента не буде звертатись до Конституційного суду, щоб підтвердити легітимність Зеленського

Офіс президента України і сам лідер держави Володимир Зеленський не будуть звертатися до Конституційного суду, щоб той підтвердив легітимність правління останнього.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла колишня заступниця міністра юстиції, а нині заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

За її словами, питання звернення до Конституційного суду просуває росія, і це її наратив. Вона згадала, що цю тему на засіданні Радбезу ООН піднімав представник рф Василь Небензя. Він казав, що українська влада мала б звернутися з питання легітимності Зеленського до суду, але вона цього не зробить, бо боїться.

«Тож ми робимо висновок, що оці апелювання до Конституційного суду підкріплені російським наративом», — заявила Мудра.

Вона розповіла, що в листопаді 2023 року були політичні консультації в межах діалогу Жана Моне, за участі ЄС, США, представників груп і фракцій Верховної Ради. Після них підписали висновок про досягнення згоди та порозуміння між представниками всіх парламентських фракцій.

«Погодили, що вибори будуть після завершення війни, а парламент розробить спеціальний закон, який це врегулює. Здається, на це заклали не менше як шість місяців після закінчення воєнного стану. Тому, враховуючи норми Конституції, законодавство і домовленості парламентських фракцій, я вважаю, у президента немає підстав звертатися до Конституційного суду», — зауважила Мудра.