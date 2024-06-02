Найгарячіша ситуація на фронті на Покровському напрямку. На Харківщині за Вовчанськ йдуть напружені бої

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію щодо ситуації на фронті станом на 2 червня.

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 38. Найбільш активно ворог продовжує діяти на Покровському напрямку. Сили оборони стримують атаки російських загарбників. Станом на цю годину триває 10 сутичок на кількох різних напрямках.

На Покровському напрямку ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення. Триває відбиття атак у трьох локаціях села Сокіл (Донеччина), біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

На Харківському напрямку ситуація контрольована. Була лише одна спроба штурму в районі села Стариця. Проте росіяни продовжують бомбардувати прикордоння. Авіація скинула 16 КАБів у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя. Місто Вовчанськ (Харківщина) майже повністю знищене. Речник угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин сьогодні заявив, що близько 70% міста тримають українські війська. Йдуть жорстокі вуличні бої, ворога намагаються вибити.

З території рф не припиняються обстріли населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні ворожа артилерія била по районах десяти різних сіл, серед них Грем’яч, Миропілля та Блешня.

На Куп’янському напрямку ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського. Там тривають бої. Армія рф активно застосовує авіацію.

На Сіверському напрямку тривають бої біля Роздолівки і Виїмки. За сьогодні там було шість атак. Росіяни завдали авіаудару по району Івано-Дар’ївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже п’ять ворожих атак. Бій триває в районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Времівському напрямку ворог двічі намагався атакувати і продовжує спроби просунутися до Старомайорського. Атаки відбито.

На решті напрямків обстановка суттєво не змінювалася.