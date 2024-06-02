ППО України вночі збила 24 з 25 запущених дронів-камікадзе Shahed. Дві ракети пропустили

Війська росії в ніч на 2 червня запустили по Україні 25 дронів-камікадзе Shahed-131/136 з мису Чауда (Крим), районів російських міст Єйськ і Приморсько-Ахтарськ.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила 24 дрони в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Також російські війська атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області та зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини. Їх збити не вдалося.

Наслідки атаки

У Куцурубській громаді Миколаївської області горіли складські приміщення промислового підприємства через падіння уламків збитих дронів. Постраждалих немає, а пожежу загасили, повідомила обласна адміністрація.

Голови та адміністрації інших областей про пошкодження не повідомляли.