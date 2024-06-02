Китай успішно посадив свій зонд «Чанʼє-6» на зворотній стороні Місяця

Китайське національне космічне управління повідомило про успішну посадку дослідного зонда «Чанʼє-6» (Changʼe-6) на зворотній стороні Місяця.

Про це повідомляється на сайті управління

Апарат, який стартував на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань, сів у заданому районі Південний полюс — Ейткен рано-вранці 2 червня. Тепер він має протягом двох днів зібрати зразки ґрунту. Для цього зонд оснащений буром і роботизованою рукою.

Китайське інформагентство Xinhua зауважує, що в разі успіху місії Китай стане першою країною, яка зібрала і доставила на Землю зразки зі зворотної сторони Місяця.