Уночі ППО збила 46 із 47 Shahed і 35 із 53 ракет

У ніч на 1 червня російські війська масовано вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загалом росіяни запустили 53 ракети й 47 безпілотників Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Усього росіяни запустили:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

чотири балістичні ракети «Іскандер-М»;

крилату ракету «Іскандер-К»;

10 крилатих ракет «Калібр»;

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

47 ударних дронів Shahed.

Росіяни в ніч на 1 червня масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Наслідки ударів уточнюють, а енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.