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Уночі ППО збила 46 із 47 Shahed і 35 із 53 ракет

Автор:
Олександра Опанасенко
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У ніч на 1 червня російські війська масовано вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загалом росіяни запустили 53 ракети й 47 безпілотників Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Усього росіяни запустили:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • чотири балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 10 крилатих ракет «Калібр»;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 47 ударних дронів Shahed.

Росіяни в ніч на 1 червня масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергооб’єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Наслідки ударів уточнюють, а енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.